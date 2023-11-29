قال محمود السعدي، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية أخرجت رجلاً مصابًا "في العشرينيات من عمره من ذوي الاحتياجات الخاصة" من سيارة إسعاف واعتقلته، الثلاثاء، في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال السعدي إن الرجل أصيب برصاصة في ساقه، وبينما حاول المسعفون نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، اعتقله الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية احتجزت أيضًا فريق خدمات الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يعالج المصاب لمدة ساعة تقريبًا أمام المستشفى.

وقال السعدي إن الجيش الإسرائيلي "أوقف سيارة الإسعاف لمدة ساعة تقريبا أمام المستشفى" قبل أن ينقل المصاب في سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية. ومنعهم الاعتقال "من نقل إصابته بطلق ناري في ساقه إلى المستشفى".

وقال لشبكة CNN: "لقد حاصر الجيش الإسرائيلي جميع المستشفيات الثلاثة الرئيسية في جنين: مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا، ومستشفى الرازي، ويقوم بفحص كل سيارة إسعاف تذهب إلى هذه المستشفيات أو منها. لقد قمنا بإجلاء 3 مصابين بطلقات نارية إلى المستشفيات الليلة والوضع صعب للغاية مع إطلاق نار كثيف واشتباكات، ويمكننا سماع انفجارات من مسافة بعيدة".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه لن يعلق على النشاط العسكري المستمر في المنطقة، ولكن من المتوقع أن يستمر ليلًا.