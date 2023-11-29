تحدث مذيع شبكة CNN، جون فوز، إلى ريك برينان، وهو مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، حول المخاوف بشأن الوضع الصحي في غزة وما سيحدث إذا لم تتم استعادة الخدمات الصحية في القطاع.

قال برينان: "كان النظام الصحي في غزة قبل النزاع يعمل بشكل جيد إلى حد معقول".

وأضاف: "وفي ظل ظروف صعبة للغاية، كان الطاقم الطبي وطاقم الصحة العامة في غزة يقومون بعمل جيد بشكل ملحوظ. ولكن... قد تدهور هذا النظام بشكل كبير منذ بداية الصراع".

وتابع: "انخفض العدد من 36 مستشفى عامًا عاملًا، إلى 12 الآن. هناك 4 مرافق فقط عاملة في الشمال"، مشيرًا إلى أن هذه المرافق المتبقية ستكون "معرضة للخطر للغاية إذا حدث مزيد من التصعيد وهجوم عسكري آخر للجيش الإسرائيلي".

وقال أيضًا إننا "نشهد بالفعل زيادة في معدلات تفاقم المرض والوفاة بسبب الأمراض المزمنة"، مشيرًا إلى أن هذه الوفيات "يمكن أن تكون أعلى في نهاية هذا الصراع من تلك الناجمة عن الإصابات".