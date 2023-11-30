قتلت القوات الإسرائيلية 4 أشخاص على الأقل، من بينهم طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، خلال مداهمة لمخيم للاجئين في جنين بالضفة الغربية.

حيث دخلت القوات الإسرائيلية المخيم بالجرافات وسيارات الجيب تحت جنح الظلام، وخلفت وراءها الحطام والأنقاض، وطرقًا أسفلتية محروثة حتى التراب. بمجرد إصلاح الضرر، تبدأ مداهمة أخرى، ويتكرر الأمر نفسه تارة أخرى.

منذ ما يقرب من عامين، كانت هناك حرب منخفضة الحدة تدور رحاها في الضفة الغربية المحتلة. يقول المقيمون في مخيم جنين للاجئين إن أكثر من 30 عملية توغل عسكرية إسرائيلية وقعت في المخيم منذ أغسطس من هذا العام.

يعيش في المخيم مسلحون تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجمات ضد إسرائيليين. ولكن هنا، يُنظر إلى أولئك الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين على أنهم مقاتلين ضد الاحتلال العسكري المستمر منذ عقود.