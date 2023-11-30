سلطان الجابر: اتخذنا خيارًا جريئًا للتعامل مع شركات النفط والغاز

قال رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 28" سلطان الجابر في كلمة له بافتتاح المؤتمر بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة إنه "يجب علينا أن نبحث عن طرق ونضمن إدراج دور الوقود الأحفوري"، مضيفًا: "أعلم أن هناك آراء قوية حول فكرة تضمين لغة خاصة بالوقود الأحفوري والطاقة المتجددة في النص التفاوضي. لدينا بشكل جماعي القدرة على القيام بشيء غير مسبوق. في الواقع، ليس لدينا خيار سوى السير في الطريق غير التقليدي".

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم في "ورطة عميقة" بعد سلسلة من الظروف المناخية الشديدة والمميتة، فيما شدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أنه لابد من إجراء "تقييم صريح للمرحلة التي وصلنا إليها فيما يتعلّق بطموحاتنا الجماعية، والحقائق الصارخة للأدلة العلمية وأصوات المجتمعات المتأثرة في جميع أنحاء العالم".