هل حل الدولتين لا يزال ممكنًا؟ عضو الكنيست منصور عباس يوضح لـCNN رأيه

علق منصور عباس، عضو الكنيست الفلسطيني الإسرائيلي صاحب النفوذ وزعيم ائتلاف القائمة العربية الموحدة، في مقابلة مع مذيع شبكة CNN وولف بليتزر، على تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية، مؤكدًا أن على الحكومة الإسرائيلية والجيش بذل المزيد من الجهد لمنع عنف المستوطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يصب لصالح الإسرائيليين في الدرجة الأولى.

كما علق عباس على حادثة إطلاق النار على 3 فلسطينيين من الضفة الغربية بأمريكا، موضحًا أن "المزيد من الجهات يتأثرون بالصراع ويتجهون باتجاهات مرفوضة ومدانة".

وتطرق عضو الكنيست أيضًا إلى حل الدولتين وما إن كان ذلك لا يزال ممكنًا، مؤكدًا أنه "الحل الواقعي الوحيد في هذه المرحلة"، وأنه الحل الوحيد الذي يضمن للفلسطينيين والإسرائيليين الأهداف التي يريدونها.