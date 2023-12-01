وثق مقطع فيديو لحظات الهجوم الذي قام به مهاجمين من حماس، واللذين فتحا النار على محطة للحافلات في القدس، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وتبنت حماس الهجوم قائلة إن المهاجمين، مراد نمر البالغ من العمر 38 عامًا وشقيقه إبراهيم البالغ 30 عامًا، عضوين في جناحها العسكري "كتائب القسام".

ويظهر الفيديو السيارة التي انطلقا منها في صور باهر، وهي بلدة بإحدى الضواحي الشرقية للقدس، ليتوقفا مباشرة أمام محطة الحافلات.

خرج الاثنان وبدءا في إطلاق النار على الأشخاص الذين كان ينتظرون الحافلة، وكان هذا في ساعة الذروة في الصباح.

عادا بعدها وحاولا الدخول إلى السيارة بعد إطلاق النار على الأشخاص، ثم ظهر اثنان من المارة، ربما يكون أحدهما جنديًا والآخر مدنيًا، وسحبا سلاحيهما وقتلاهما على الفور.

وفي أعقاب ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: نعم، يجب أن نعطي المزيد من الأسلحة للمدنيين. وقد ردد وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير كلماته أيضًا، وهذا يؤكد مستوى التوتر رغم أن الأسلحة في هذه اللحظة هدأت في غزة.