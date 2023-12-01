لقد تركت الحملة الإسرائيلية ضد حماس وغزة جزءاً كبيراً من التضاريس أرضاً قاحلة. المنازل والأعمال التجارية والبنية التحتية في حالة خراب. لقد أصبح الكثير منهم لاجئون نازحون داخليًا يكافحون من أجل البقاء كل يوم.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 80% من سكان غزة قد نزحوا. أكثر من مليون شخص، تكدسوا في المدارس التي تم تحويلها إلى ملاجئ.

كما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه بدون توفير وسائل النظافة العامة والرعاية الصحية والغذاء الكافي، فإن الأمراض تنتشر.

يلقي كبير مراسلي CNN الدوليين، بن ويديمان، نظرة فاحصة.