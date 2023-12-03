تحدثت مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، مع ناشطتي سلام إسرائيلية وفلسطينية حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وما الحلول التي تقترحانها حول هذا الأمر.

قالت ناشطة السلام الإسرائيلية، ماي بونداك: "نرى الآن أنه لا يوجد حقًا حل عسكري لهذا الصراع. أعني أنه لا يوجد حل عسكري يضمن الأمن الإسرائيلي، ولا الأمن الفلسطيني بالتأكيد، ولذا أعتقد أن هذا إدراك آمل أن الجميع فهمه منذ 7 أكتوبر، لن يكون هناك حل عسكري".

وأضافت: "أعتقد أننا نتعلم بعض الأشياء من ذلك، أولاً، لن يكون لدينا أمن وأمان أو أي مستقبل قابل للحياة إذا لم نختر الآن الحل السياسي. وأن حكومة نتنياهو استثمرت في حماس، معتبرة إياها أصلًا، بدلا من الاستثمار في مفاوضات السلام".

وتابعت: "حتى لو فصلنا وقمنا ببناء جدار ضخم بين إسرائيل وفلسطين، إذا لم يتمتع الفلسطينيون بالأمن والأمان وتحقيق مصالحهم، بجانب تمتع الإسرائيليين بالأمن والأمان وتحقيق مصالحهم بالطبع، لن يكون لدينا الأمن لأي شخص".

من جانبها، قالت رنا سلمان، المؤسس المشارك لمنظمة "مقاتلون من أجل السلام"، إن حل الدولتين "قد يكون مستحيل التنفيذ فعليًا بسبب المدة التي يمر بها الاحتلال والحقائق التي تم خلقها على الأرض، خاصة عندما نتحدث عن الوجود غير القانوني للمستوطنات داخل الضفة الغربية، هناك أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية".

وأضافت: "أعتقد الآن أننا بحاجة إلى التحدث إلى ما هو أبعد من حل الدولتين، ومناقشة استراتيجيات جديدة والتوصل إلى حل بديل يضمن أن جميع الناس سيعيشون في سلام وأمن وكرامة واستقرار، ونهاية للصراع والاحتلال".