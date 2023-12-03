إسرائيل تشن سلسلة غارات مدمرة على شمال غزة وأنباء عن عشرات القتلى

شنت إسرائيل سلسلة من الغارات المدمرة على شمال قطاع غزة يوم السبت، حيث قصفت مبنى متعدد الطوابق في مخيم جباليا للاجئين.

ويقول شهود عيان إن أكثر من 100 شخص، كثير منهم من النازحين، كانوا داخل المبنى في ذلك الوقت.

وأفاد أطباء أن العشرات قتلوا وما زال كثيرون تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليمات للناس بمغادرة المناطق الواقعة شرق وشمال مدينة غزة على الفور، بما في ذلك جباليا، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان أي شخص قد تلقى الرسالة.

وفي وقت لاحق، وقعت غارة جوية كبيرة أخرى على منطقة الشجاعية التي صدرت تعليمات لسكانها أيضًا بالمغادرة، ومرة أخرى قُتل العشرات.