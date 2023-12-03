نفذت إسرائيل سلسلة من الغارات المدمرة على شمال قطاع غزة، السبت، وأصابت مبنى متعدد الطوابق في مخيم جباليا للاجئين.

وقال شهود إن أكثر من 100 شخص، كثير منهم من النازحين، كانوا داخل المبنى في ذلك الوقت. وأفاد الأطباء أن عشرات الأشخاص قُتلوا، ولا يزال كثيرون تحت الأنقاض.

وفي وقت لاحق، وقعت غارة أخرى واسعة النطاق على منطقة الشجاعية، التي صدرت تعليمات لسكانها أيضًا بالمغادرة، وقُتل العشرات مرة أخرى.

وفي يوم السبت، وصلت بعض المساعدات إلى غزة، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن حوالي 100 شاحنة عبرت من مصر، تحمل الغذاء والماء ومساعدات الإغاثة والأدوية.