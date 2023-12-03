متحدث اليونيسف لـCNN: لا "مناطق آمنة" في غزة.. وصمت العالم "تواطؤ"

وصف المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، في مقابلة مع CNN، حالة اليأس لدى الأسر والأطفال الفلسطينيين في أحد مستشفيات غزة، قائلًا: "هناك ذعر بين الناس... لا يعرفون إلى أين يذهبون، إنهم في حالة ذهول تقريبًا".

وقال إلدر في المقابلة: "يُطلب من الناس أن ينتقلوا من النقطة أ إلى النقطة ب. إنها مثل لعبة الشطرنج، إلا أنها تنتهي بموت الأطفال. إنها ليست لعبة بالنسبة لهم".

وأضاف: "يجب على العالم الآن أن يدرك حجم هذا الأمر. لقد وصلنا إلى 6 آلاف طفل قتلوا، وأكثر الآن. ليس هناك شك في أن بعض الأطفال الذين رأيتهم هذا الصباح، بسبب شدة جراحهم، فإنهم لن يتمكنوا من الصمود لباقي اليوم".

وتابع: "لذا فإن فكرة استمرار الحرب على الأطفال بينما يشاهد العالم، أعتقد أنه يتعين علينا قبول الأمر الآن، في مجتمع متحضر، تلك الديمقراطيات التي لها رأي هنا، بأن الصمت تواطؤ".

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