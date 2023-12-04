تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات في جميع أنحاء غزة لتضرب ما تقول إنها "أهداف لحماس" في أعلى وأسفل المنطقة المكتظة بالسكان.

وتقول إسرائيل، التي تعهدت بتدمير حماس وتأمين إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، إنها "حددت ودمرت مئات من أنفاق حماس".

وبدأت إسرائيل تركيز ضرباتها على جنوب غزة حيث فر مئات الآلاف من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة هربًا من العمليات العسكرية المكثفة في الشمال.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ويتعهد بمواصلة تصعيد ضغوطه على حماس، ويقول إنه سيشن "حملته بقوة في جنوب غزة" كما فعل في الشمال.