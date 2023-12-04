قالت مي الصايغ، مسؤولة الإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (IFRC)، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إن الوضع في غزة "كارثي على كل المستويات"، مشيرة إلى أن فرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر تواجه الكثير من التحديات بسبب عدم وجود وصول آمن للضحايا ولتعرض مركباتهم للقصف.

وأكدت الصايغ أن المستشفيات تواجه أوضاعًا صعبة، موضحة أن الكثير منها خرجت عن الخدمة، إحداها "مستشفى القدس" في الشمال، حيث تم إجلاء كل الطواقم الطبية والجرحى منه.

كما قالت إن المستشفى الوحيد الذي يعمل هو "مستشفى الأمل" في خان يونس، مشيرة إلى أن كل الذين نزحوا إليه والطواقم الطبية فيه يمرون بـ"أوضاع إنسانية صعبة في ظل القصف وظل عرقلة عمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للاستجابة"، وموضحة أن الجمعية "تستجيب بالوسائل البدائية مما يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يحتاجون العلاج والحماية بعد الضرر الذي تعرضوا له".

وأوضحت الصايغ أن "الهدنة أتاحت فرصة لفرق الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيع المساعدات والوصول إلى شمال غزة"، مضيفة: "منذ 7 أكتوبر إلى الهدنة لم تدخل مساعدات إلى شمال غزة".

لكنها قالت في الوقت ذاته إن "الاحتياجات على الأرض ضخمة" وإن "المساعدات قليلة ولا تمثل أكثر من 10٪ من الاحتياجات على الأرض" من الغذاء والدواء والمعدات الطبية.