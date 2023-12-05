مع استئناف إسرائيل عمليتها البرية بعد هدنة مؤقتة، أكدت الولايات المتحدة ضرورة حماية المدنيين، في ظل القتال العنيف والغارات الجوية، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى إلى أكثر من 15 ألفًا، وفقًا لسلطات حماس في غزة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على "مسؤولية إسرائيل الأخلاقية" في حماية المدنيين، وقال أيضًا إن "ذلك يمكن أن يؤثر على ساحة المعركة"، موضحًا: "في هذا النوع من القتال، فإن مركز الثقل هم السكان المدنيون. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية".

وأيد جوش بول، مسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ما قاله وزير الدفاع الأمريكي قائلًا: "أعتقد أنه على حق"، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة "لن يؤدي إلى النتيجة التي تريدها إسرائيل. ولن يؤدي ذلك إلا إلى إطالة معاناة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني لجيل آخر".

وأضاف: "أعتقد أنه على النقيض من المنظور الأيديولوجي السياسي الذي يأتي من المستوى السياسي في الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة المتحدة، والذي يعتقد أن هناك طريقة لإنجاح هذا الأمر، لا توجد طريقة لذلك. والمعاناة التي نشهدها على الأرض تعكس ذلك حقًا".

وتابع: "لا أستطيع أن أتذكر وقتًا من خبرتي أنني رأيت فيه مثل هذا الانفصال بين قيمنا وأفعالنا، أو بين وجهات نظر قيادتنا السياسية والحقائق على الأرض".