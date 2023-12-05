سألت مراسلة CNN، إيرين بورنيت، العقيد جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن تقرير يفيد بأن مقابل كل مقاتل من حماس تقتله إسرائيل في غزة، قُتل حوالي مدنيين اثنين.

وردًا على تقرير لـ"AFP" نقلًا عن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين قالوا إنه تم قتل مدنيين اثنين مقابل كل مقاتل من حماس تم قتله في قطاع غزة إنه، قال كونريكوس: "أستطيع أن أؤكد هذا التقرير وأستطيع أن أقول إنه إذا كان ذلك صحيحًا، وأعتقد أن أرقامنا سيتم تأكيدها، إذا قارنت هذه النسبة بأي صراع آخر في المناطق الحضرية بين جيش ومنظمة إرهابية تستخدم المدنيين كدرع بشري وتندمج بين السكان المدنيين، ستجدين أن تلك النسبة إيجابية بشكل هائل للغاية وقد تكون فريدة من نوعها في العالم".

وتابع قائلًا: "أفهم أن هناك ضحايا بين المدنيين. أتفهم أن اللقطات والتغطية موجهة نحو العواطف وتغطية الضحايا المدنيين. ولكن ما أود قوله هو أننا سنكشف عن هذه الأرقام وستكون رسمية ومسجلة لدى الجيش الإسرائيلي بالأسماء".

وأضاف: "من ثم سيكون بمقدورنا أن نقول - وأن ندعم بعد ذلك بالأسماء والأعداد - أننا نستهدف بالفعل الإرهابيين ولا نستهدف المدنيين، ونقوم بمجهود عظيم لإبقاء الأمر على هذا الحال"، على حد تعبيره.