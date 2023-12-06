ضغط مذيع CNN، جايك تابر، على مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مارك ريغيف، بشأن الغارات الجوية الإسرائيلية و"المناطق الآمنة" التي يفترض أن يذهب إليها المدنيون، وأشار إلى تعرض 9 أفراد من عائلة زميلنا في شبكة CNN، إبراهيم دهمان، للقتل بغارة جوية على منزل عائلته في شمال غزة.

وقال ريغيف إنه "مقتنع بأن كل وفاة مدنية، وخاصة الأطفال، هي مأساة ونحن لا نريد أن نراها".

وتابع قائلًا: "لكن بمقارنة الأرقام - إذا قارنت إسرائيل بالكمال، فسنفشل بالطبع. لكن عند المقارنة بالجيوش الغربية الأخرى التي تحارب الإرهابيين، أعتقد أن إسرائيل لن تكون سيئة".

كما أضاف: "أعتقد أنه سيتبين أن الجيش الإسرائيلي قام بكل ما هو ممكن من الناحية الإنسانية لمحاولة حماية المدنيين".

ورد تابر على مستشار نتنياهو بالقول إنه "من الصعب جدًا تصديق ذلك خصوصًا في يوم فقد فيه أحد منتجينا 9 أفراد من عائلته، ليسوا أعضاء في حماس وليسوا أعضاء في الجهاد الإسلامي وليسوا أعضاء في أي مجموعة، كان الأشخاص التسعة يحاولون فقط أن يعيشوا حياتهم".

لتأتي إجابة ريغيف بالإشارة إلى أنه يعرب "أولاً وقبل كل شيء عن حزني له وتعاطفي معه"، مضيفًا: "ولكن إذا رأيت تقريركم بشكل صحيح، ويرجى تصحيحي إذا قلت شيئًا خاطئًا، فقد حدث ذلك في شمال غزة، في مدينة غزة حيث طلبنا قبل شهر من جميع المدنيين المغادرة. معظمهم فعلوا ذلك... لقد كان لديهم ما يكفي من الوقت. أنا لا أعرف ما حدث. ليس لدي الظروف المحددة. أعلم أن هناك قتالًا مميتًا يدور الآن في الشمال بين الجيش الإسرائيلي وإرهابيي حماس، نعم. لا نريد أن نرى أي شخص محاصرًا في مرمى النيران. لماذا لم يستجيبوا للنصيحة ويغادروا المنطقة؟".

بعدها ضغط تابر على مستشار نتنياهو قائلًا: "لا يمكنك إلقاء اللوم عليهم"، مشددًا على أنه كان يسأل "هذا منذ 7 أكتوبر، أين من المفترض أن يذهب هؤلاء الأشخاص؟".

تعليقًا على ذلك، قال ريغيف إن "الأمر في البداية كان أسهل لأن القتال كان يتركز في الشمال وطلبنا من الناس التحرك جنوبًا. لقد كان ذلك أكثر بساطة نسبيًا. لا أقول أنه كان بسيطًا بشكل تام، لكنه أبسط نسبيًا. اذهبوا جنوب النهر. لكننا أصبحنا أكثر تحديدًا الآن لأن الأمر أكثر تعقيدًا في الجنوب، وقد قمنا بالفعل بتحديد مناطق في الجنوب تعتبر مناطق أكثر أمانًا، وهناك عدد منها. لقد شاركنا الخرائط مع الولايات المتحدة. وقد تمت مشاركتها أيضًا مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى".

وتابع بالقول: "اسمع، علينا أن نضرب حماس في خان يونس. لديهم بنية تحتية عسكرية قوية هناك. لديهم شبكة من الأنفاق. إذا أردنا تدمير آلة حماس العسكرية، فيجب علينا أن نعمل في الجنوب أيضًا. كبار قادة حماس موجودون هناك تحت الأرض في خان يونس. لا يمكننا ألا نذهب هناك. وبالذهاب إلى هناك لهزيمة حماس، فإننا سنبذل أيضًا جهدًا كبيرًا مرة أخرى لمحاولة حماية حياة المدنيين. ولهذا السبب نحث الناس هناك على الانتقال إلى المناطق الجديدة التي حددناها. ومع بدء العملية البرية، يمكنني أن أؤكد لكم أن طرق الهروب والممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين بالخروج من نطاق الأذى ستظل موجودة"، على حد تعبيره.