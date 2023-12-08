تم تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الرجال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في غزة، ورغم أنه من غير الواضح متى أو أين تم التقاط هذه المقاطع، إلا أن شبكتنا تمكنت من تحديد مواقع بعضها جغرافيًا في بيت لاهيا.

ويظهر عشرات الرجال الفلسطينيين في مقاطع الفيديو وهم معصوبي الأعين، وقد تم تجريدهم من ملابسهم إلا تلك الداخلية، وتم احتجازهم في الشوارع وفي مؤخرات المركبات العسكرية.

وفي حين أن بعض هؤلاء الرجال قد يكونوا من مقاتلي حماس، إلا أنهم ليسوا جميعًا كذلك بالتأكيد، إذ تحدثت شبكة CNN مع عائلات وأرباب عمل بعض الرجال الذين شوهدوا في مقاطع الفيديو هذه.

أحد الرجال هو في الواقع صحفي لشبكة العربي الجديد، ويقول رب عمله إنه تم احتجازه مع أفراد من عائلته.

وقال قريب آخر لشخص آخر تم رصده إن الرجل خرج ببساطة من منزله عندما أمرته القوات الإسرائيلية بذلك، وتم اعتقاله لاحقًا.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق، ولم يردوا رغم أن المتحدث العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري قال إن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقات ويبحث فيمن له علاقات بحماس ومن لا يرتبط بها.