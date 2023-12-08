إسرائيل تنشر صورة وتزعم تصفية 5 من كبار قادة حماس.. إليك التفاصيل

بعد مرور شهرين على هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب بين إسرائيل وحماس، نرى صوراً جديدة من الحرب في غزة، بما في ذلك صورة نشرها الجيش الإسرائيلي يقولون إنها تظهر كبار القادة العسكريين في حماس الذين قُتلوا.

ومع توغل إسرائيل في عمق جنوب قطاع غزة، ودخولها مدينة خان يونس وتطويقها منزل زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار - رغم أن ذلك يعد مجرد نصر رمزي وفقا لمسؤولين إسرائيليين - فإن ما يفعلونه هو أنهم يحققون تقدمًا عسكريًا، لكنهم ما زالوا غير قريبين تمامًا من ذلك الهدف الواسع المتمثل في تدمير حماس.

مراسل CNN جيريمي دايموند ينقل لكم التفاصيل.