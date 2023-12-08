رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تساؤل لمذيع CNN، جايك تابر، عما إن كان الشعب الفلسطيني سيكون بوضع أفضل في ظل حكم مجموعة أخرى غير حماس، مؤكدًا أن "هذا أمر يتعين على الشعب الفلسطيني أن يقرره".

وأشار شكري إلى أن مصر اعترفت "دائمًا بالسلطة الفلسطينية باعتبارها السلطة الحاكمة المختصة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة"، مضيفًا أن "إخراجها من غزة كانت إزالة عنيفة، وحتى الآن لم تتمكن من العودة، لذا أعتقد أنه من الضروري أن يُظهر الشعب الفلسطيني الجهة التي سيقبلها كحاكم للقطاع".

وفيما يتعلق بما إن كانت مصر مستعدة للعب دور في مساعدة الشعب الفلسطيني بإعادة بناء غزة وتقرير المصير، أكد وزير الخارجية المصري أنه "قبل هذا الصراع، ساهمنا بنصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة. هذه هي المواجهة السادسة بين إسرائيل وحماس، والتدمير اللاحق للبنية التحتية في غزة".

وأضاف: "لذا، سنكون داعمين دائمًا، وسنساهم دائمًا في إعادة الإعمار بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني بأفضل طريقة".

