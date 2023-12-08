تحدثت مذيعة CNN، باميلا براون، مع النائب الديمقراطية من ولاية ميشيغان، إليسا سلوتكين، وهي ضابطة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية ومسؤولة في البنتاغون، حول الصور الجديدة التي تظهر رجالاً فلسطينيين معتقلين من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت براون تعليقًا على الصور: "أنا أرى هذه الصور لأول مرة ومن الواضح أنها صادمة. نحن لسنا معتادون على رؤية ذلك، صف الناس بدون ملابس تقريبًا".

وتابعت بالقول: "أحاول أن أتذكر وقتًا، كشخص كان ضابطًا سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية ومسؤولًا في البنتاغون ممن عمل 3 جولات في العراق إلى جانب الجيش - عندما تم استخدام هذه الممارسة - وأواجه صعوبة في التوصل إلى ذلك"، على حد تعبيرها.

وأضافت براون: "أعتقد أن هذا جزء من هذه المحادثة الأكبر حول كيفية تحديد الفرق بين المدني والمسلح في مكان مزدحم للغاية؟ كان على الولايات المتحدة أن تتعامل مع نفس السؤال عندما كنا في أماكن مثل الرمادي والفلوجة وأفغانستان. إنها من أصعب الأشياء للقيام بها، وبالتالي تتطلب حذرًا شديدًا من جانب الجيش الذي يطلق هذه العمليات".

وأنهت براون تعليقها بالقول: "هنا في الولايات المتحدة، هناك نقاش حول أنواع التكتيكات المستخدمة وما إذا كان النصر التكتيكي يساوي نجاحًا استراتيجيًا بالفعل لإسرائيل عندما يقومون بتنفير - من الواضح أن الكثير من الناس يعانون من الألم في غزة الآن".