كريستينا عاصي هي واحدة من بين مجموعة صحفيين أصيبوا بعد وقوع ضربة في 13 أكتوبر/تشرين الأول والتي خلص تحقيق أجري مؤخرًا الى أنها ناجمة عن قذيفة دبابة إسرائيلية، وتقبع كريستينا عاصي منذ ذلك الحين في المستشفى، بعد أن فقدت ساقها في الغارة التي أسفرت أيضًا عن مقتل مصور وكالة "رويترز" عصام عبد الله.

ورد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على التقرير قائلاً: "نحن لا نستهدف المدنيين لأن العملية تستهدف حماس".

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقت هذه الغارة إن مقتل صحفي "رويترز" كان أمرًا مأساويًا لكنه لم يعلن مسؤوليته عن الحادث قائلاً إنه "قيد المراجعة".