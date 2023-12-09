أظهر مقطع فيديو سجالًا دار بين أفراد عائلة رهينتين يعتقد أنهما محتجزان حاليا في قطاع غزة، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت أمام منزله في شمال إسرائيل، الجمعة.

وحاول غالانت أن يشرح لامرأتين تتظاهران في الشارع استراتيجية الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن لدى حركة "حماس".

وقال غالانت: "حماس مستعدة للتحدث إلينا فقط عندما نستخدم القوة، إذا لم نضغط عليهم، فلن نحضرهم إلى أي مكان" مضيفًا "طبيعة الوضع الحالي ليست أننا سنعطي حماس كل شيء، وهم يعطوننا كل شيء، هذا ليس ما يريدون، لديهم تطلعات مختلفة، لذلك فهو مجرد خداع نفسي".

وفي المقابل، قالت إيفات، ابنة عم عوفر كالديرون، الذي يعتقد أنه محتجز كرهينة في غزة: "إذا لم يحدث ذلك غدا، فسوف يموتون بالفعل"، وأضافت إن "فكرتك المتمثلة في ضخ المياه في الأنفاق ستقتلهم".