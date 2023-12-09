وفقا للجنة حماية الصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 63 صحفيًا في حرب غزة، مما يجعلها الفترة "الأكثر دموية" بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت اللجنة في جمع البيانات، قبل 31 عامًا.

وأدت غارة مزدوجة، وقعت في جنوب لبنان يوم 13 أكتوبر، إلى مقتل مصور رويترز، عصام عبدالله، وإصابة 6 صحفيين آخرين.

ويشير تحليل الطب الشرعي الذي أجرته شبكة CNN إلى أن نيران الدبابات الإسرائيلية هي التي قتلت عبدالله وأصابت الآخرين في غارتين بفاصل 37 ثانية بينها.

وقالت مصورة وكالة فرانس برس التي أُصيبت في هجوم 13 أكتوبر، كريستينا عاصي: "كنا في منطقة مكشوفة وكنا نرتدي خوذاتنا وستراتنا، نقوم بعملنا فقط ونغطي الاشتباكات. وكنا نحافظ على مسافة آمنة من خط المواجهة".

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN، بريان تود.