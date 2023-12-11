في مقابلة مع شبكة CNN، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تصريحه حول وجود "فجوة بين النية في حماية المدنيين الفلسطينيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض في غزة".

قال بلينكن: "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك أهمية كبيرة لحماية المدنيين والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاج إليها. وكما قلت، أعتقد أن النية موجودة، لكن النتائج لا تظهر نفسها دائمًا".

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تكون قادرة على التعامل مع هذا الأمر لحماية نفسها، ولمنع وقوع ما حدث في 7 أكتوبر مرة أخرى. ولكن بينما تفعل ذلك، فمن الضروري حماية المدنيين"، موضحًا أن الشيء الحاسم "هو التأكد من أن العمليات العسكرية مصممة حول حماية المدنيين، والتركيز على ذلك".

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