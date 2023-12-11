الأردن.. "إضراب شامل" للقطاع الخاص تضامنًا مع غزة

استجابت قطاعات تجارية وغالبية مؤسسات القطاع الخاص على مستوى الأردن، لدعوات عالمية لتنفيذ "إضراب شامل"، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة. وأغلقت غالبية المحلات التجارية والمطاعم والمؤسسات أبوابها، الاثنين.

وشمل الإضراب الذي رصدته CNN بالعربية، قطاعات واسعة كتجارة السيارات والألبسة والبيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي ومحلات البقالة والتموين والاسواق التجارية المختلفة، فيما أعلنت نقابة أصحاب المخابز وعدد محدود من القطاعات الحيوية، مثل الصيدليات، استمرار عملها ولم يشمل الإضراب المؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة.

و أعلنت نقابة الأطباء الأردنيين توقفها عن العمل لمدة ساعتين، وأعلنت نقابة المحامين الأردنيين التوقف عن الترافع في المحاكم، الاثنين.

وتراجعت حركة المرور في شوارع العاصمة عمان، ولم ينتظم الآلاف من طلبة المدارس، الاثنين، رُغم تأكيد وزارة التربية والتعليم استمرار العملية التعليمية.

وشاركت مؤسسات وهيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني في الإضراب، منها مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن التي أعلنت إضرابًا جزئيًا، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في الأردن، التي أصدرت بيانًا قالت فيه إنها ستغلق كل منشآتها في المملكة، الاثنين، بما فيها المدارس التابعة لها، مُؤكدة التزام جميع العاملين والطلبة منازلهم.

وشهدت محافظات أردنية عدة إضرابًا واسعًا، منها معان والكرك وإربد وجرش وعجلون، وكذلك مخيمات اللجوء الفلسطينية التي أعلنت محلاتها الالتزام بالإضراب.

وأعلنت بعض القطاعات التجارية أن أرباح عملها ستذهب لدعم الفلسطينيين في غزة، وألصقت المحلات التي شاركت في الإضراب لافتات وملصقات تؤكد أن مشاركتها هي لدعم "صمود الفلسطينيين" في غزة ورفض "الإبادة الجماعية" وتواصل قصف إسرائيل لقطاع غزة.