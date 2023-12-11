شاهد.. وزير خارجية إيران يقترح إجراء استفتاء لحل القضية الفلسطينية

في مقابلة عن بعد مع مذيعة شبكة CNN، بيكي أندرسون، في منتدى الدوحة بقطر، أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أن حل القضية الفلسطينية "يكمن في إجراء استفتاء يشارك فيه جميع الفلسطينيين الأصليين، بمن فيهم اليهود والمسيحيين والمسلمين".

وأضاف عبداللهيان: "وتقرير المصير يجب أن يتم من قبل الفلسطينيين الأصليين، اليهود والمسيحيون والمسلمون، حيث يجب أن يشاركوا في الاستفتاء، وبعد 75 عامًا، يمكنهم أن يقرروا مستقبلهم".

وتابع: "يمكنهم المشاركة في استفتاء تجريه الأمم المتحدة، ويمكنهم التعبير عن رأيهم، ويمكنهم التصويت. ومن ثم بناءً على نتائج هذا الاستفتاء، فإن الصراع سينتهي".