قام إيفان واتسون كبير المراسليين الدوليين في CNN بجولة حصرية مع دورية قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة) في لبنان في محاولة للتعرف على دور هذه القوات في الحفاظ على السلام على الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل.

تبدو المجتمعات القريبة من الحدود مع إسرائيل المجاورة وكأنها مهجورة، ويعود السبب في ذلك لأن هذه المنطقة الحدودية المتوترة كانت مسرحاً لصراع مميت عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله اللبنانية.

وتنتشر قوة حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978... وتتكون حاليا من أكثر من 10 آلاف جندي.

وتتمثل مهمتها الأساسية في مراقبة هذه الحدود المتوترة، ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية على تولي الأمن هنا.

قتلت الغارات الإسرائيلية 5 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأصابت العديد من الأشخاص الآخرين، خلال حرب استمرت لمدة شهر مع حزب الله في عام 2006.

بينما في العام الماضي، هاجم مسلحون لبنانيون مركبة تابعة لليونيفيل، الأمر الذي أسفر عن مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام وإصابة 3 آخرين، فيما نفى حزب الله تورطه بها.