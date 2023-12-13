إقرار"صفقة تاريخية" في مؤتمر المناخ "كوب 28".. ماذا جاء بها؟

أعلن ممثلو 197 دولة من حول العالم الأربعاء عن صفقة تاريخية في مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، تحثّ الدول لأول مرة على الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري المسؤول عن الاحتباس الحراري. لكن الاتفاق الجديد لا يلزم الدول بالتخلّص التدريجي منه تمامًا. بل يقدّم سلسلة من 8 خيارات للحدّ من الانبعاثات، ويطلب من البلدان "المساهمة في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري للكربون بحلول عام 2050".

ورغم أن الاتفاقية تترك ثغرات من شأنها أن تسمح بمواصلة استخدام الفحم والنفط والغاز، إلّا أن بعض خبراء المناخ يقولون إنها تمثّل فعلًا بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري. مراسل CNN، ديفيد ماكنزي، يشرح ما جاء بهذه الاتفاقية.