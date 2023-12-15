مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.. المستشفيات على حافة الانهيار

مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، ترسم مراسلة شبكة CNN، إيليني جيوكوس، صورة لنظام الرعاية الصحية المتعثر في غزة مع اقترابه من الانهيار التام.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات فقط داخل وحول المستشفيات التي تستخدمها حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فقد تحول قطاع غزة من نظام صحي يعمل بشكل معقول إلى وضع من بين 36 مستشفى فعّال، هناك 11 مستشفى فقط يعمل بشكل جزئي, واحد منها فقط في الشمال و10 مستشفيات في جنوب غزة، وهم غير قادرين على التحمل.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي أنه للمرة الأولى، يتجاوز عدد الجثث التي تصل إلى مستشفى الأقصى عدد الجرحى.