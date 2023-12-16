اعتدى عناصر من الشرطة الإسرائيلية بالضرب على مصور صحفي فلسطيني يعمل لدى وكالة أنباء الأناضول التركية في القدس وأظهر مقطع فيديو نشرته محطة "CNN TURK" المصور الصحفي مصطفى الخاروف، وهو يدخل في جدال كلامي مع عناصر الشرطة الإسرائيلية قبل أن يقوم أحد الجنود في إحدى اللحظات بضربه عدة مرات بفوهة البندقية.

وذكر بيان أنه في أعقاب الحادث، أوقف قائد شرطة الحدود الإسرائيلية الضباط المتورطين عن العمل وجاء في بيان المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: "تم إحالة الأمر المتعلق بهؤلاء الضباط إلى قسم التحقيقات الداخلية بالشرطة".