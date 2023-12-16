بعد انتشار صور على شبكة الإنترنت لرجال فلسطينيين تم تجريدهم من ملابسهم واحتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية، تمكنت شبكة CNN من التحدث مع 10 من الأولاد والرجال الذين وصفوا ما مروا به من تجارب مريرة خلال اعتقالهم لمدة خمسة أيام.

وصف الأولاد والرجال العشرة الذين تحدثوا إلى CNN روايات متطابقة تقريبًا عن الانتهاكات.

وقال العديد منهم إنه لم يُسمح لهم بالذهاب إلى الحمام، وأُجبروا على النوم على حبات الأرز المفروشة على الأرض، ولم يُقدم لهم سوى القليل من الطعام أو الماء.

بينما علق الجيش الإسرائيلي في بيان له : "إنه يعتقل أفرادا يشتبه في تورطهم في نشاط إرهابي، وإنه سيتم إطلاق سراح أولئك الذين يتبين أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأفراد المحتجزين يُعاملون وفقا للقانون الدولي، وإنه يسعى جاهدا لمعاملة أي معتقل بكرامة، وسيتم النظر في أي حادثة لم يتم فيها اتباع الإرشادات."

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التطرق إلى مزاعم محددة عن سوء المعاملة، أو تقديم تفسير لاحتجاز الصبية والرجال العشرة الذين أجرت شبكة CNN مقابلات معهم.

وفي تقرير جيريمي دايموند مراسل CNN المزيد من التفاصيل والمقابلات.