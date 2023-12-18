شاهد نفق حماس الذي يدّعي الجيش الإسرائيلي أنه "الأكبر" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف "أكبر نفق لحركة حماس" في قطاع غزة، حيث يمتد قرابة 4 كيلومترات وبعمق 50 مترًا. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن النفق مجهز بكل شيء، من الكهرباء إلى أنظمة التهوية والاتصالات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن النفق جزء من شبكة أوسع من الأنفاق تمتد لمسافة 2.5 ميل أو حوالي 4 كيلومترات.

لا يعبر هذا النفق فعليًا إلى داخل إسرائيل، لكن يبدو أنه تم استخدامه من قبل حماس داخل قطاع غزة، وهو قريب جدًا من إحدى نقاط العبور الرئيسية بين إسرائيل وغزة، وهو معبر إيريس، الذي كان أيضًا موقعًا رئيسيًا هاجمه مسلحو حماس في 7 أكتوبر ثم عبروا إلى إسرائيل من هناك.

ولا يوجد دليل في هذه المرحلة على أن هذا النفق قد تم استخدامه كجزء من هجوم 7 أكتوبر، لكن حجم ومساحة هذا النفق يظهر قدرة حماس على بناء هذه الشبكات الكبيرة من الأنفاق والتي تقول حماس إن هناك مئات الأميال منها تحت غزة.