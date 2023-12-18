قال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، الاثنين، إن القوات المسلحة الأردنية تخوض مواجهات عدة على الحدود الشمالية مع سوريا مؤخرًا، مضيفًا أن "بعض الميليشيات والجماعات تقود حربًا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن، وتريد أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية".

تزامنت تصريحات مبيضين التي جاءت في مقابلة خاصة لـCNN بالعربية، مع إعلان الجيش الأردني على لسان مصدر عسكري، وقوع اشتباكات منذ الصباح بين "قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية الصاروخية".

وأفادت مصادر لـCNN أن الأسلحة الصاروخية التي حاولت المجموعات تهريبها كانت عبارة عن أسلحة من نوع "آر بي جي"، وهي المرة الأولى التي تحاول فيها هذه المجموعات تهريب هذا النوع من الأسلحة إلى الأردن.

وأشار الناطق باسم الحكومة، في مقابلته مع CNN بالعربية، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت محاولات تسلل المهربين "كجماعات" تخوض اشتباكات مع قوات حرس الحدود ما يؤدي إلى وقوع خسائر، مؤكدًا عزم الأردن على "اجتثاث هذه الحرب ومقاومتها لأنها حرب عابرة وتستهدف بنية وقوى المجتمع الأردني".