خبيرة توضح لـCNN ما رأته داخل نفق اكتُشف حديثًا في غزة.. ماذا قالت؟

وضحت خبيرة حروب الأنفاق، دافني ريتشموند باراك، لمذيعة CNN إيرين بورنيت ما تراه في النفق الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه "أكبر نفق لحماس" تم اكتشافه في غزة حتى الآن.

وقالت باراك إن ما تراه هو "نفق يشبه إلى حد كبير الأنفاق التي حفرتها كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية"، مضيفة: "أرى شيئًا بمستوى أعلى بكثير من التطور، وكما وصفت، أوسع بكثير وأكثر صلابة ولم يتم حفره يدويًا فقط ولكن في الواقع باستخدام بعض المعدات المدنية المتطورة".

كما أكدت على أننا "نتحدث عن حرب أنفاق على مستوى مختلف".

وأشارت باراك إلى أنه "بالإضافة إلى تأثير كوريا الشمالية - النفق الكبير، ما يمكّن الاجتياح الضخم والتسلل إلى البلاد - أرى أيضًا يدي إيران هنا التي تمتلك مرافق مدفونة عميقًا"، مشددة على أن "الأمر مختلف تمامًا عما فعلته حماس بشبكة الأنفاق تحت الأرض الخاصة بها، لكن يمكن رؤية أنه بمساعدة إيران، تمكنت حماس من الحفر بشكل أعمق وأفضل".