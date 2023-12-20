يتحدث جيك تابر مذيع CNN مع مراسلة الأمن القومي ناتاشا برتراند حول تصاعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

حيث صعدت قوات الحوثيين المدعومة من إيران هجماتها على السفن التي يزعمون أن لها علاقات مع إسرائيل، وقد أدى ذلك إلى اضطراب كبير في الشحن العالمي حيث قامت شركات مثل شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم بإعادة توجيه السفن على طول الطريق حول أفريقيا لتجنب الهجمات.

وما تفعله الولايات المتحدة في هذه المرحلة لمحاولة ردع هذه الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار المستمرة التي يشنها الحوثيون على هذه السفن التجارية هو إنشاء تحالف دولي للقوات البحرية الذي سيعزز بشكل أساسي الأمن في البحر الأحمر، وعند الضرورة، مرافقة الكثير من هذه السفن التجارية حتى تتمكن من العبور بأمان عبر جنوب البحر الأحمر وحتى قناة السويس حيث تمر الكثير من التجارة الدولية بشكل يومي.