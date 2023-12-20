أعلن محلل السياسة والسياسة الخارجية في CNN، باراك رافيد، أن المسؤولين الإسرائيليين يعرضون صفقة جديدة لوقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس، قائلًا إن "إسرائيل اقترحت وقف إطلاق النار لمدة أسبوع لإطلاق سراح 40 رهينة، من بينهم النساء والمسنون وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة".

وقال منسق التوزيع السريع في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ستيفن رايان: "إن أي شيء من شأنه أن يريح ملايين الأشخاص الذين يعانون هنا في غزة سيكون موضع ترحيب كبير".

وأضاف: "بالطبع، هذه الاتفاقيات ليست شيئًا تشارك فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا شيء بين طرفي هذا الصراع، وبينما يستمر القتال، تستمر المعاناة هنا أيضًا، لذلك هذا شيء آمل أن يجلب بعض الراحة للأشخاص الموجودين هنا في غزة الآن".