في سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نيويورك وزميل بمعهد السياسة الدولية، ألون بن مئير، 5 حقائق رئيسية تجعل إنشاء كونفدرالية فلسطينية إسرائيلية أردنية أمرًا حتميًا لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد بن مئير أنه "بعد 75 عامًا من الصراع، بصرف النظر عن التغييرات العديدة على الأرض، والرياح السياسية التي اجتاحت المنطقة، والعنف المتقطع بين إسرائيل والفلسطينيين الذي أدى إلى الحرب المأساوية بين إسرائيل وحماس، فإن الفلسطينيين لن يتخلوا عن تطلعهم إلى إقامة دولة".

كما أشار إلى أن "المواثيق العديدة التي لا رجعة فيها والتي تم إنشاؤها على الأرض منذ عام 1967 تجعل إنشاء كونفدرالية إسرائيلية فلسطينية أردنية أمرًا ضروريًا لتحقيق سلام إسرائيلي فلسطيني مستدام".

وشدد بن مئير على أنه "لا يمكن الاتفاق على إنشاء كونفدرالية ولا يمكن تحقيقها واستدامتها إلا إذا سبقتها عملية مصالحة بين إسرائيل والفلسطينيين لمدة لا تقل عن 7 إلى 10 سنوات. ستتضمن مثل هذه العملية تفاعلات شاملة بين الحكومة والشعب، لتخفيف العوائق النفسية وانعدام الثقة والكراهية المتأصلة بينهما".