لأسابيع كانت مشاهد الدمار والألم ما رأيناه من الحرب في غزة، حيث تقصف القوة العسكرية الإسرائيلية الوحشية الأحياء وتحولها إلى غبار.

سوّيت مبان كاملة بالأرض في حي النصيرات بوسط غزة، لتبدو مهجورة وغير صالحة للعيش.

ولكن هناك أيضًا تلك المشاهد شبه السريالية هذا الأسبوع في النصيرات، حيث انتشر الصخب والضجيج في السوق. إنها قصة كل حرب، حيث لا تتوقف الحياة، وتستمر لأولئك الذين يحاولون النجاة.

تنقل مراسلة CNN، جمانة كرادشة، الوضع المؤلم في القطاع، حيث تعرّض أزمة غذاء حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر وسط الحرب الإسرائيلية على حماس.