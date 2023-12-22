في سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، قال مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز كارنيجي للسلام العالمي، عمرو حمزاوي، إن "فرص السلام تبدو صعبة في الشرق الأوسط، ولكن من الممكن التفكير في مسارات متنوعة للاقتراب من هدف السلام".

وقسم حمزاوي المسارات إلى ثلاثة، قائلًا إن الأول "هو التوافق العام داخل فلسطين وإسرائيل على تجريم قتل المدنيين"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك أي فرصة للسلام أو للتقارب أو للتفكير في حل للصراع دون توافق على تجريم قتل المدنيين بدون شروط وبدون قيود".



وتابع بالقول: "المسار الثاني هو البحث عن ترتيبات أفضل لقطاع غزة ما أن تنتهي الحرب"، مضيفًا أن "هناك تحديات كبرى في غزة وهي الوضع الإنساني، فاستمرار المساعدات وزيادتها ضروري جدًا. تحوّل المساعدات الإنسانية إلى جهود للإعمار، والبحث عن الطريقة الأفضل فلسطينيًا للاستماع إلى أصوات الشعب الفلسطيني في غزة وعدم تهميشهم في كل حديث عن مستقبل غزة".



وأنهى حمزاوي تعليقه بالقول: "المسار الأخير على المدى الطويل، هناك دور كبير للعالم العربي"، مؤكدًا أن هناك دولًا في العالم العربي "لها خبرة دبلوماسية وقدرات على التفاوض وصناعة السلام والوساطة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي - مصر وقطر والسعودية والإمارات والمغرب - الدول التي تجمع بين علاقات طيبة مع الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي وخبرة دبلوماسية متراكمة، لابد من التعويل على هذه الأطراف لطرح مبادرة سلام عربية جديدة تعرض التطبيع والسلام مقابل الدولة الفلسطينية على حدود عام 1976".