لا يزال ممول مرتبط بحركة حماس حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم الفساد في السودان، يحتفظ بشبكة من المصالح التجارية في أوروبا، رغم فرض عقوبات أمريكية عليه.



تم القبض على عبد الباسط حمزة - رجل أعمال سوداني تربطه الولايات المتحدة بأسامة بن لادن - في عام 2019 في السودان بعد سقوط الدكتاتور عمر البشير، ثم سجنته السلطات السودانية بعد ذلك بتهمة التعامل مع أموال حماس من بين تهم أخرى.



لكن لم تُفرض على حمزة عقوبات من قبل الولايات المتحدة إلا بعد هجوم الجماعة المسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر.



عملت شبكة CNN بالتعاون مع منصة التحقيق الإسرائيلية شومريم (مجموعة مراقبة الأحياء)، والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، باستخدام المستندات المقدمة إلى شبكتنا من التسريب السري القبرصي.



مجموعة من أكثر من 3.6 مليون وثيقة قام بتحليلها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية و68 شريكًا إعلاميًا. كشفت الوثائق عن جزء كبير من محفظة أعمال حمزة في أوروبا، وهي جزء من شبكة من الأصول العالمية التي قدر مسؤولو مكافحة الفساد السودانيون في السابق قيمتها بأكثر من ملياري دولار.



يوضح السجل الورقي أن تعاملات حمزة التجارية في أوروبا كانت مستمرة لبعض الوقت، على مدى عقدين من الزمن. تشمل هذه الأعمال شركة قبرصية، وشركة ذهب مصرية، وشركة عقارية إسبانية، وشركة مقرها السودان أُدرجت على قائمة العقوبات الأمريكية بعد أقل من أسبوع من 7 أكتوبر.



نفى حمزة أي تورط في تمويل حماس ونفى في رد كتابي أيضًا أي علاقة بأسامة بن لادن، واصفًا نفسه بالسجين السياسي الذي أفرجت عنه السلطات السودانية "ببراءة تامة في يونيو 2021".



ونفت الحكومة الإسرائيلية لشبكة CNN أن تكون تصرفاتها في السنوات الأخيرة قد عززت من قوة حماس. وعند سؤالها عما إذا كان التمويل الذي قدمه حمزة حاسمًا في هجوم 7 أكتوبر، قال مستشار نتنياهو للسياسة الخارجية لشبكة CNN: "كما كررنا، هذا السؤال وغيره الكثير سيتم تفحصه بعد الحرب. وجهت حكومة رئيس الوزراء الحربية الجيش الإسرائيلي بتدمير حماس وتحرير الرهائن. تركز إسرائيل تركيزا كاملا على إنجاز تلك المهام".



تم الاتصال بالشريك التجاري الأوروبي لحمزة للتعليق على العقوبات الأمريكية، ونفى أن يكون لحمزة أي علاقات مع حماس.



في نوفمبر، فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على حمزة، لكن لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بعد. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مزاعم بأنه قلل من أهمية حماس، مما أدى إلى عواقب مميتة.



وكانت شبكة CNN وشومريم قد ذكرتا في وقت سابق كيف سمح نتنياهو لحماس بتلقي ملايين الدولارات نقدًا في حقائب قدمتها قطر لأسباب إنسانية. أثارت صعوبة مراقبة مثل هذه المبالغ الكبيرة من النقد مخاوف داخل حكومة نتنياهو وبين المسؤولين الآخرين.



تظل شبكات تمويل حماس قضية مثيرة للجدل بشكل خاص بالنسبة لإسرائيل. قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه قتل رجلا فلسطينيا متهمًا بأنه ممول بارز لحركة حماس في إطار عملية "لتفكيك شريان الحياة المالي لحركة حماس".



وتزود هذه الاكتشافات الجديدة الوقود للمنتقدين الذين يقولون إن إسرائيل والولايات المتحدة استهانتا بالتهديد الذي تشكله حماس ولم تفعلا ما يكفي للحد من شبكتها العالمية غير المشروعة من المصالح التجارية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب CNN للتعليق.