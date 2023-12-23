ضغط مراسل CNN، جيريمي دايموند، على مسؤول عسكري إسرائيلي بعد أن قال إنه "لا يوجد نقص في الغذاء" بغزة، وسأله: "لماذا تقول إنه لا يوجد نقص في الغذاء بغزة؟ ألا يشير ذلك إلى أنك منفصل عن الواقع الذي يعيشه الناس هناك؟"

وردًا على سؤال المراسل، قال الكولونيل موشيه تيترو: "نحن نقوم بتحليل يومي للوضع مع المنظمة الدولية ومع الأطراف الأخرى والقطاعات الأخرى - كالقطاع الخاص".

وقال تيترو: "هناك عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية تدخل إلى قطاع غزة يوميًا. هناك آلاف الأطنان من المواد الغذائية تدخل إلى قطاع غزة يوميًا".

وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويدعو هذا القرار إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات للسماح بدخول المساعدات إلى غزة". كما يعين منسقا رسميًا رفيع المستوى للأمم المتحدة مسؤولا عن تسهيل وتنسيق دخول المساعدات إلى غزة.

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