وقعت اضطرابات جديدة بالقرب من معبر رفح الذي تدخل منه شاحنات المساعدات إلى غزة من مصر، إذ انتشر مقطع فيديو يظهر مسارعة الحشود لمحاولة الحصول على أي مساعدة يمكنهم الحصول عليها من الشاحنات، في الوقت الذي يعاني فيه جميع سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي.

وكان الناس يحاولون الهروب من الشاحنات بكل ما يمكنهم الحصول عليه في أيديهم، بينما يمكن سماع دوي إطلاق نار في الفيديو.

وليس من الواضح كيف اندلع إطلاق النار أو من أطلق النار، أو ما إذا كان أي شخص قد أُصيب أو قُتل، غير أن الفيديو يسلط الضوء على مدى المعاناة في غزة الآن.