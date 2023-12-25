قال مروان المعشر، نائب رئيس مؤسسة كارنيغي ووزير الخارجية الأردني الأسبق، ضمن مشاركته في سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، إن السلام يتحقق "إذا اعترف المجتمع الدولي أن يعترف بأن أصل المشكلة هو الاحتلال الإسرائيلي، وإذا اتخذ خطوات عملية وجدية لإنهاء ذلك الاحتلال"، مضيفًا أنه "دون ذلك فلن يتحقق السلام لأن الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي لم يبدأ يوم 7 أكتوبر".

وأكد المعشر أننا "نشهد هذا الصراع منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 وبالتأكيد منذ احتلالها للضفة الغربية والقدس وغزة عام 1967".

واقترح وزير الخارجية الأردني الأسبق خطوات "لإطلاق عملية سياسية جادة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى عدم الدخول بـ"عملية سياسية مفتوحة المدى لا تنتهي كما فعلنا في أوسلو مما أدى إلى استمرار الصراع".

وقال المعشر إن "أي عملية سياسية جادة يجب أن تبدأ من خطوتين، أولًا: تحديد الهدف النهائي للمفاوضات، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة زمنية محددة، لنقل 3 إلى 5 سنوات".

وتابع بالقول: "ثانيًا: اعتراف المجتمع الدولي من خلال قرار يصدر من الأمم المتحدة بدولة فلسطين على أساس حدود 1967 قبل بدء المفاوضات".



وأشار المعشر إلى أنه "إن قبل المجتمع الدولي بذلك، تصبح المفاوضات حول الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وليس كما كان في السابق، مفاوضات حول الهدف النهائي وما إن كان ذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أم لا".



كما شدد المعشر على أن "أي حل أيًا كان شكله في المستقبل، إن لم يكن مبنيًا على الحقوق المتساوية للجانبين، فلن يكتب له النجاح أو الاستدامة"، معربًا عن خشيته من أن "هذا الصراع سيستمر إلى بعض الوقت، لأن جدية المجتمع الدولي في تنفيذ الخطوات التي اقترحتها مشكوك فيها إلى أبعد الحدود".