تحدث مذيع شبكة CNN، مايكل هولمز، مع شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية، حول الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة.

وقال كيسي في المقابلة: "نحن بالتأكيد بحاجة إلى المزيد من المساعدات. نحن بحاجة إلى دخول المزيد من المساعدات عبر المعبر – المعبرين المفتوحين. بل ونحتاج أيضًا إلى السماح بدخول المساعدات حتى الميل الأخير للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وعند سؤاله عما إن كان يعتقد أن العالم أصبح مخدرًا تجاه ما يحدث في غزة وسكانها المدنيين، قال كيسي: "أتمنى ألا يكون الأمر كذلك. آمل أن يفهم الناس أن هؤلاء بشر... نحن نرى الناس يصرخون من أجل الطعام والماء".

وأضاف: "آمل ألا نصبح مخدرين لذلك الأمر. ولهذا السبب نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار. نحن بحاجة إلى فهم مستوى المعاناة الإنسانية ووضع حد لها".

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