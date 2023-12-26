أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الاثنين، أن 250 شخصًا على الأقل قٌتلوا وأصيب 500 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق البريج والنصيرات والمغازي وسط غزة.

وأضافت الوزارة أن عدد القتلى في أنحاء القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول ارتفع الآن إلى 20674.

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق أن 70 شخصًا على الأقل قتلوا في غارة جوية على مخيم المغازي للاجئين وحده.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN عندما طُلب منه التعليق على بيان الوزارة الأخير: "ردًا على هجمات حماس الوحشية، يعمل الجيش الإسرائيلي على تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس".