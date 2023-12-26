قاطعت صيحات أفراد عائلات الرهائن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أثناء حديثه خلال جلسة خاصة للكنيست، الاثنين.



وحمل أفراد عائلات الرهائن المختطفين في غزة ملصقات ولافتات عليها صور وأسماء أحبائهم.



وقال نتنياهو، الذي عاد لتوه من رحلة إلى قطاع غزة، إن قائد لواء على الأرض أخبر رئيس الوزراء أن القوات بحاجة إلى مزيد من الوقت في الموقع لإكمال عمليتها.



في هذا الوقت، بدأت عائلات الرهائن في التعبير عن معارضتها قائلة: "ليس هناك وقت". وبينما كان نتنياهو يستأنف تعليقاته، كان يمكن سماع العائلات وهي تهتف بصوت عالٍ: "أخشاف! أخشاف!"، ما تعني "الآن! الآن!" بالعبرية.



وكتب على اللافتات التي رفعها أفراد الأسر: "نحن نثق بك في إعادتهم إلى المنزل" و"80 يومًا، كل دقيقة مثل الجحيم". بينما تساءلت مجموعة أخرى من اللافتات عن "ماذا لو كانت هذه ابنتك؟"، حيث كانت تلك العبارة تراوح بين "ابنتك" و"والدك" و"شقيقك".