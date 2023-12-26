أقام المسيحيون الفلسطينيون صلاة عيد الميلاد، الاثنين، في كنيسة العائلة المقدسة بغزة، وطغى على مراسم عيد الميلاد هذا العام الحزن والألم، حيث أشار البعض إلى أن "هذا ليس عيدًا وإنما مجرد طقوس".

فمن جانبها، أكدت نجلاء صابا أن "هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة اختلافًا شديدًا"، مضيفة: "نحن نقاسي الحروب، يكفي! سنين وعمر ونحن نقاسي الحرب، وأجواء الحرب شديدة علينا".

أما المواطن الفلسطيني كمال عياد، فقال إن "هذا عيد لغص ومغص على الشعب الفلسطيني وعلى أمتنا المسيحية وأمتنا الإسلامية"، على حد تعبيره.

وتابع بالقول: "نحن هنا وبالذات في غزة، لا نشعر بأن هذا عيد ولا أن هذه ظروف عيد"، مشيرًا إلى أن زوجته وابنته قُتلتا قبل أيام على يد قناص داخل حرم الكنيسة، مشددًا على أنهما كانتا لا تحملان أسلحة ولا علاقة لهما بالمقاومة أو غيرها من المنظمات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى مسؤوليته عن مقتل امرأتين في مجمع رعية العائلة المقدسة في غزة، السبت.

وفي بيان محدث، ليلة الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار باتجاه 3 أفراد وصفهم بأنهم "مراقبون لحماس" في نفس المنطقة، "حيث قُتلت السيدتان بحسب التقارير".

لكنه قال إن التقارير عن مقتلهما "لا تتطابق مع نتائج مراجعتنا الأولية التي وجدت أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت تستهدف مراقبين في نقاط مراقبة العدو".