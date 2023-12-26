شهدت غزة واحدة من أكثر الساعات الأربع والعشرين دموية في حرب تقترب من يومها الثمانين، حيث قُتل أكثر من 250 شخصًا في الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين ومخيمي البريج والنصيرات القريبين منذ بداية ليلة عيد الميلاد، وفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس.

لا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من الأرقام التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة، بينما قال الجيش الإسرائيلي ردًا على أسئلة CNN إنه "ردًا على هجمات حماس الوحشية، يعمل الجيش الإسرائيلي على تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس".

تقرير مراسل CNN، ويل ريبلي، يسلط الضوء على آثار الغارة الجوية على مخيم المغازي للاجئين في غزة بينما تكثف إسرائيل عملياتها في القطاع.