تتحدث بيانكا نوبيلو، من CNN، مع نيبال فرسخ، المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حول القصف المدفعي الأخير والذي استهدف تقريبًا الطوابق العليا لمقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس بغزة والذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين.

تقول المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "لدينا داخل مقرنا الرئيسي ومستشفى الأمل المجاور لمقرنا الرئيسي، حوالي 14000 مدني يحتمون داخل منشآتنا، وهؤلاء الأشخاص ليس لديهم مكان يذهبون إليه."

وتضيف لقد ظن الناس أنهم سيكونون في مكان أكثر أمانًا، ولكن لسوء الحظ، يبدو أن الأمر ليس كذلك.

وتابعت بالقول "شهد اليومان الماضيان قصفًا مكثفًا للغاية في منطقة وسط غزة، سواء في دير البلح أو في مخيم المغازي للاجئين، وقام الهلال الأحمر الفلسطيني بإخلاء عشرات الأشخاص الذين قُتلوا وأصيب العشرات الآخرين جراء القصف المكثف".