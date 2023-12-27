ضمن سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، شارك المتحدث الرسمي باللغة العربية للخارجية الأمريكية، سام وربرج، رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لمسار السلام في الشرق الأوسط، خصوصًا فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وقال وربرج إنه "لسنوات طويلة، شهدت هذه المنطقة طريقًا طويلًا من التحديات والصراعات وفي قلب هذه التحديات يقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تومن أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل يكمن في حل الدولتين. حل يضمن الأمن لإسرائيل ويحقق العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني، بوجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية قابلة للحياة".



وتابع وربرج بالقول: "في السنوات الأخيرة، شهدنا توترات متزايدة في غزة مثل التي نشهدها اليوم، تعكس عمق الأزمة وحاجتنا الماسة لحلول جذرية. لكن الصراع أوسع من غزة وحدها، فهو يشمل معاناة وتطلعات شعبين يسعيان إلى العيش بكرامة وسلام. لهذا فإن الولايات المتحدة تدعم جهود السلام التي تتضمن إدارة فلسطينية موحدة تقود كل من الضفة الغربية وغزة وتعزز مسار التنمية والاستقرار".



وأكد المتحدث باسم خارجية أمريكا أن "الحوار والتفاوض هما المفتاح لتجاوز الخلافات وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء المنطقة".



كما أشار إلى أن "الولايات المتحدة تؤمن بأن الحل العادل والدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن تحقيقه فقط من خلال التفاوض على حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جانبًا إلى جانب بسلام وأمان. نحن ندعم حلًا يحفز الأمن لإسرائيل ويوفر الكرامة للازدهار للشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية قابلة للحياة".



وتطرق وربرج إلى "أهمية تعزيز علاقة الدول العربية مع إسرائيل"، مضيفًا أن "الخطوات التي اتخذتها بعض الدول العربية في التطبيع مع إسرائيل تساهم في توفير مناخ إيجابي للسلام، لكنها لا تغني عن ضرورة التوصل إلى حل الدولتين"، حسبما قال.